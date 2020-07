Proposta di matrimonio all’aeroporto di Palermo tra lacrime e baci (VIDEO) (Di venerdì 10 luglio 2020) Arriva la Proposta di matrimonio all’aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino. Lei atterra, esce dall’area arrivi e si ritrova lui, il fidanzato con un mazzo di fiori. Poi parte la musica intonata dai musicisti e lui si inginocchia. Momenti di estremo romanticismo a Punta Raisi ieri. Tra lacrime e commozione un ragazzo e una ragazza hanno regalato momenti di emozione. Due violini hanno arrangiato “Perfect” di Ed Sheeran facendo da colonna sonora al momento d’amore. “Sei speciale”, le scrive con mano tremante su dei fogli che seguono il filo di una dichiarazione d’amore, bella come il fascio di rose che le posa tra le mani. Lei non riesce a trattenere le lacrime per quel gesto così inaspettato davanti ad una folla di curiosi. In tanti, cellulare ... Leggi su direttasicilia

Ultime Notizie dalla rete : Proposta matrimonio Commozione all'aeroporto di Palermo, il video della proposta di matrimonio all'atterraggio Giornale di Sicilia Attori One Tree Hill: ieri e oggi

Chad Micheal Murray è Lucas Eugene Scott, il protagonista della serie (dalla prima alla sesta stagione). È nato dall’amore liceale di Dan Scott e Karen Roe, ma è cresciuto solo con la madre. Inizialme ...

Intervista esclusiva a Matilde Brandi

Matilde, durante l’emergenza coronavirus hai subito una grave perdita perché è venuto a mancare tuo papà. In quei momenti di dolore a cosa ti sei aggrappata? Cosa ti ha dato la forza per superare la s ...

