Pomezia ‘Città che legge 2020/2021’: arriva il riconoscimento del Mibact (Di venerdì 10 luglio 2020) Pomezia è tra le Città italiane, riconosciute dal Centro per il Libro e la Lettura del Mibact, che più dedicano attività e iniziative alla lettura e alla diffusione dei libri. Il titolo “Città che legge” riconosce e sostiene la lettura come valore condiviso, in grado di favorire la crescita socio-culturale della comunità attraverso la collaborazione tra la biblioteca comunale, le librerie, gli istituti scolastici e la Città stessa, che insieme diventano luoghi di promozione e diffusione della lettura e del libro. Il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI, ha deciso di promuovere e valorizzare le Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura. “Un ... Leggi su ilcorrieredellacitta

