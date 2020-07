Osimhen, l'entourage: "Victor ha chiesto tempo. Nessun rifiuto al Napoli, ma club mantenga le proprie promesse" (Di venerdì 10 luglio 2020) In diretta a Radio Punto Nuovo, è intervenuto Osita Okolo, membro dell'entourage di Victor Osimhen, nonché cognato del calciatore: “Le cose adesso sono ferme, le trattative stanno ancora andando avanti. Leggi su tuttonapoli

