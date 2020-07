Napoli, 18enne perde il controllo dell'auto e investe sei persone. Morta 27enne (Di venerdì 10 luglio 2020) Tragedia nella notte in provincia di Napoli. Un ragazzo di 18 anni perde il controllo dell'auto e investe 6 persone . Durante il trasporto all'ospedale di Nola è deceduta una ragazza di 27 anni, ... Leggi su quotidiano

raffaellamucci1 : RT @Corriere: 18enne investe sei persone davanti a un negozio: morta una ragazza - Corriere : 18enne investe sei persone davanti a un negozio: morta una ragazza - Corriere : 18enne investe sei persone davanti a un negozio: morta una ragazza - fattidinapoli : Napoli: 18enne incensurato investe sei persone. Una ragazza muore, due sono in pericolo di v... - - corrmezzogiorno : #Napoli Diciottenne perde il controllo dell’auto e investe sei persone: morta una ragazza -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli 18enne

La vittima aveva 27 anni. Tra i feriti, anche una donna che era al settimo mese di gravidanza. La bimba è stata fatta nascere subito dopo in ospedale. Mamma e figlia si trovano in terapia intensiva. A ...Un 18enne ha perso il controllo dell’auto di cui era alla guida e ha investito 6 persone, provocando la morte di una 27enne. È accaduto questa notte a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli. Il ...