Migranti, sbarchi a raffica a Lampedusa: 618 persone in 24 ore (Di venerdì 10 luglio 2020) Migranti, sbarchi a raffica a Lampedusa: 618 persone in 24 ore. Hotspot è al collasso, cominciano i trasferimenti in serata Continuano gli sbarchi a Lampedusa nelle ultime 24 ore: 618 i Migranti giunti sull’isola, tra cui anche donne e minori. I Migranti sono arrivati in autonomia con circa 20 imbarcazioni. Barche piccole per lo più, … L'articolo Migranti, sbarchi a raffica a Lampedusa: 618 persone in 24 ore proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

