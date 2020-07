Migranti, all’inferno dei lager libici contribuiamo anche noi (Di venerdì 10 luglio 2020) di Paolo Di Falco e Andrea Leone “La cultura del benessere ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono nulla, solo l’illusione del futile che porta all’indifferenza verso gli altri”Papa Francesco Una frase non detta a caso dal Pontefice, ma pronunciata nella messa in occasione del settimo anniversario della sua visita a Lampedusa dell’8 luglio del 2013. Non c’è un’immagine più azzeccata della bolla di sapone: chi non è mai rimasto affascinato dalle bolle, da bambino? Una bolla che diventa metafora della nostra vita, una bolla da cui spesso non vogliamo uscire, una bolla che lascia fuori gli orrori del mondo. Però c’è una certezza: anche la bolla più bella, prima o poi, scoppierà, e così ci troveremo ... Leggi su ilfattoquotidiano

