Le previsioni METEO devono fare i conti con l’Anticiclone africano (Di venerdì 10 luglio 2020) Quando arriva l’Estate bisogna avere la consapevolezza che la struttura anticiclonica ormai dominante, ovvero quella africana, è in grado di condizionare pesantemente l’esito delle previsioni METEO. In passato è capitato spessissimo di osservare, nel pieno della stagione estiva, modelli previsionali ipotizzare scenari temporaleschi. Quelli che in gergo definiamo break e che per molti servirebbero a spazzare via l’incubo canicola. Ma poi puntualmente ecco che gli eventuali peggioramenti venivano smentiti. Ecco quanto condiziona l’Anticiclone africano Venivano smorzati avvicinandosi al momento cruciale, se non addirittura cancellati. Ed è per questo motivo che ultimamente, quando abbiamo parlato del trend METEO climatico di luglio e agosto, vi abbiamo detto ... Leggi su meteogiornale

