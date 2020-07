La danza anti-Covid. Novara a passo di salsa e bachata (Di venerdì 10 luglio 2020) I ballerini scendono in piazza con il flashmob "Can't stop dancing for Covid". Una protesta pacifica al suono di salsa e bachata contro le norme anti Covid che regolamentano la danza... Leggi su iltempo

Scuole di ballo nel limbo: in coppia, ma a distanza e corsi su prenotazione Corriere della Sera Sagre ed eventi estivi, viaggio del Secolo XIX dalla Spezia all'Imperiese

Che cosa succede nell’entroterra, regno delle sagre, delle grandi mangiate, delle serate danzanti? Ve lo raccontiamo in 5 video Genova – Come sta andando in Liguria questa complicata estate 2020, alle ...

Anche il Tigullio alle prese con regole e normative per le sagre. E la maggior parte… salta

Chiavari – Il protocollo consente l’organizzazione degli eventi ma saranno ben poche, questa estate, le sagre che si svolgeranno effettivamente, nel Tigullio, tra la costa e le località dell’entroterr ...

