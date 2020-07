King Roger: «Vedremo per quanto tempo potrò ancora stare in campo» (Di venerdì 10 luglio 2020) Il campione rossocrociato ha parlato delle sue condizioni fisiche: «Adesso il mio ginocchio sta bene» Leggi su media.tio.ch

King Roger : «Vedremo per quanto tempo potrò ancora stare in campo» Il campione rossocrociato ha parlato delle sue condizioni fisiche: «Adesso il mio ginocchio sta bene»

King Roger: «Vedremo per quanto tempo potrò ancora stare in campo»

Le due operazioni al ginocchio cui si è sottoposto Roger Federer, terranno lontano il campione renano dal Tour ATP per tutto il resto della stagione 2020. L’ultima partita ufficiale disputata da King ...

