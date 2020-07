Juventus, la conferenza di Sarri: “Non esiste un problema fisico. Atalanta come andare dal dentista” (Di venerdì 10 luglio 2020) All’indomani della partita dell’Allianz Stadium tra Juventus e Atalanta, Maurizio Sarri in conferenza stampa ha affrontato diverse tematiche, concentrandosi sul black out di San Siro che ha permesso ai rossoneri di recuperare e infierire sui campioni d’Italia. Gli uomini allenati da Giampiero Gasperini non sono l’avversario migliore da affrontare dopo una sconfitta, e proprio Sarri si è soffermato sulle qualità dell’avversario: SULLA FORZA DELL’Atalanta“E’ una fase importante della stagione e l’Atalanta sta facendo benissimo con numeri fantastici soprattutto in trasferta. La definizione migliore è stata quella di Guardiola, giocare contra la Dea è come ... Leggi su news.superscommesse

Juventus Atalanta - Sarri in conferenza : “Dalla squadra vorrei più ordine” Juventus Atalanta – Vigilia di campionato per Maurizio Sarri che in conferenza stampa ha introdotto il delicatissimo match, in programma domani, contro la formazione di Gianpiero Gasperini. Il tecnico toscano può sorridere perché ...

– Vigilia di campionato per Maurizio che in stampa ha introdotto il delicatissimo match, in programma domani, contro la formazione di Gianpiero Gasperini. Il tecnico toscano può sorridere perché ... Juventus-Atalanta - Sarri in conferenza : “Match difficile sotto tutti gli aspetti” Maurizio Sarri ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Atalanta , trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. A poche ore dopo l’esito del sorteggio di Champions League il tecnico bianconero ha deciso di non ...

Maurizio ha parlato nella stampa alla vigilia di , trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. A poche ore dopo l’esito del sorteggio di Champions League il tecnico bianconero ha deciso di non ... Milan-Juventus - la conferenza di Pioli : “Servirà uno sforzo straordinario” Potrebbe diventare il Milan il giudice imparziale della lotta scudetto. Pioli dà ma potrebbe togliere. Il riferimento è alla vittoria dei rossoneri contro la Lazio nell’ultimo turno, che ha permesso di allungare in classifica a ...

_SiGonfiaLaRete : #Gasperini: '#Juventus una delle favorite per la #ChampionsLeague, sarà una partita non da poco'… - egidio_gialdini : La video-conferenza stampa dell'allenatore della JUVENTUS, Maurizio SARRI, alla vigilia della 32a rit. 'A' '20-21,… - egidio_gialdini : La conferenza stampa dell'allenatore della JUVENTUS, Maurizio SARRI, alla vigilia della 32a rit. 'A' '20-21, che ve… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ???Tutte le parole di Maurizio #Sarri prima di #JuveAtalanta - infoitsport : Juventus Atalanta, Sarri in conferenza: “Dalla squadra vorrei più ordine” -