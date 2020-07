Italia Nostra: vanno resi pubblici documenti Metro C (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma – L’opera strategica per Roma e’ ferma al palo da due anni. Il Consorzio Metro C in un feroce attacco a Roma Capitale per inerzia nelle decisioni chiede il Commissariamento e la nomina di un alto personaggio di Stato “competente”. Un passo indietro per favore. L’oscuro progetto Metro C da Ambaradam, Fori/Piazza Venezia e’ ignoto ai cittadini. Chiarezza e Onesta’ vorrebbero che Metro C e Roma Capitale dicessero finalmente la verita’ sulle procedure, progetti, finanziamenti, varianti in corso d’opera e decisioni che ostacolano la sua travagliatissima e costosissima realizzazione. Confrontando i tempi, i costi e i km la Salerno Reggio Calabria e’ stata un fulmine. La verita’, per ora non l’ha detta nessuno. La politica spara proclami trionfalistici: ... Leggi su romadailynews

