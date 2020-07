Il lockdown in Australia e le ricadute sull’Italia (Di venerdì 10 luglio 2020) In funzione del recente lockdown in Australia deciso per l’ingente numero di persone colpite dal Covid 19 riportiamo la recente dichiarazione dell’Ambasciatore in Italia Greg French: “Il commercio internazionale è colpito in tutti i Paesi e anche i rapporti commerciali con l’Italia lo saranno anche se ad oggi non sappiamo esattamente quale sarà l’impatto. Ma nel prossimo anno ci aspettiamo una crescita del 4% e ci sarà anche una domanda per i prodotti italiani molto forte in Australia. Conosciamo la qualità italiana e sono convinto che vedremo una riapertura e una crescita dei rapporti commerciali”. E’ la previsione dell’ambasciatore Australiano in Italia, Greg French, ospite di un forum all’ANSA. “Ma già ... Leggi su ildenaro

