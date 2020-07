Il bambino che non nasce con il contraccettivo in mano: cronaca della bufala (Di venerdì 10 luglio 2020) Una leggenda metropolitana quella riguardante il bambino che nasce con il contraccettivo in mano. Una storia sì particolare, ma che allo stesso tempo è stata riportata in modo sbagliato sul web da diversi addetti ai lavori, con titoli spesso e volentieri fuorvianti. Non siamo ai livelli della bufala nel senso stretto del termine, come osservato nei giorni scorsi con la storia di Teresa Fidalgo e la relativa catena WhatsApp, ma allo stesso tempo è fondamentale chiarire questa storia una volta per tutte. Un bambino nasce con il contraccettivo in mano: la storia della bufala In cosa consiste la bufala del bambino che ... Leggi su optimagazine

