Elisabetta Canalis: “Ho nascosto mia figlia per non esporla ai commenti. Poi lei mi ha fatto capire ‘la via di mezzo'” (Di venerdì 10 luglio 2020) Elisabetta Canalis si è raccontata durante una diretta Instagram con il Corriere della Sera. Da molti anni negli Stati Uniti con il marito Brian Perri, la showgirl ha voluto spiegare come mai la scelta, inizialmente radicale, di non mostrare la figlia, Skyler Eva di 5 anni, sui social: “Non volevo esporla a commenti che avrebbe ricevuto solo perché era mia figlia e forse ero io a non essere pronta a leggere commenti del genere. Mia figlia ad un certo punto ha cominciato a chiedermi perché facessi di tutto per tagliarla fuori dalle mie foto e dalle mie dirette: veniva sempre spinta via e coperta e questo si è accentuato quando abbiamo ospitato una famiglia di rifugiati delle Bahamas in casa, con dei bambini piccoli che ... Leggi su ilfattoquotidiano

