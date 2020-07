Disney+ ha diffuso il trailer di Turisti Curiosi con Bob e Mack (Di venerdì 10 luglio 2020) Disney+ ha diffuso il trailer di Turisti Curiosi con Bob e Mack, la serie originale che arriverà in esclusiva sulla piattaforma di streaming da venerdì 24 luglio. Turisti Curiosi con Bob e Mack, condotto dal corrispondente di ABC News Bob Woodruff e il figlio ventottenne Mack Woodruff, porta gli spettatori dentro a un’avventura padre-figlio in alcuni dei luoghi più inaspettati del pianeta: nazioni e territori spesso conosciuti per i loro conflitti, ma ognuno con un potere unico di sorprendere, stupire e ispirare. Insieme visiteranno la Colombia, la Papua Nuova Guinea, l’Etiopia, il Pakistan, il Libano e l’Ucraina. Durante il viaggio, Bob e Mack ... Leggi su quotidianpost

