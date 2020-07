Dentro uno dei TORNADO più potenti in Italia: la furia devastante, video (Di venerdì 10 luglio 2020) Vale la pena tornare ancora sul TORNADO che cinque anni fa fece la storia, colpendo in modo devastante il veneziano, localizzandosi sulla Riviera del Brenta. La furia di questo TORNADO si scatenò nelle ore pomeridiane dell’8 luglio 2015 su aree urbane della pianura veneta. Tra i paesi più colpiti figurano di certo Mira, Dolo e Cazzago: oltre ai danni devastanti, si contò purtroppo una vittima ed un centinaio di feriti. Villa Fini, la storica dimora presso Dolo (VE), venne completamente rasa al suolo. Il filmato che vi proponiamo è uno dei più estremi in assoluto, perché contiene riprese molto ravvicinate della furia del TORNADO. Le riprese sono effettuate da Dentro un auto, che vede a bordo un padre e una figlia a ... Leggi su meteogiornale

