Demme: “Abbiamo già dimostrato di poter mettere in difficoltà il Barcellona” (Di venerdì 10 luglio 2020) Il centrocampista del Napoli, Diego Demme, ha rilasciato un’intervista a RadioKiss Kiss Napoli. “Sto bene, mi sono subito trovato bene con la squadra e la città nonostante il periodo della quarantena. Credo che stiamo giocando un ottimo calcio, speriamo di continuare così” Sulla Champions? “Nella gara d’andata abbiamo dimostrato che possiamo mettere in difficoltà il Barcellona, nel calcio è tutto possibile contro qualsiasi avversario. A dicembre arrivai con mia moglie ed un amico per visitare la città, il primo incontro con Gattuso è stato ottimo e grazie a lui sto benissimo a Napoli”. Sul Milan? “Sta giocando bene ultimamente, ma l’andamento del Napoli è migliore e faremo sicuramente un’ottima partita provando a portare a casa ... Leggi su ilnapolista

