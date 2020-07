Daydreamer anticipazioni: CAN scopre TUTTO e lascia SANEM! Ma non solo… (Di venerdì 10 luglio 2020) Brutto quarto d’ora in arrivo per Can Divit (Can Yaman). L’amato protagonista di Daydreamer – Le Ali del Sogno scoprirà infatti nel peggiore dei modi che Sanem Aydin (Demet Ozdemir) è stata in combutta per diverso tempo con il fratello Emre (Birand Tunca) e reagirà con estremo dolore alla notizia.Leggi anche: Beautiful, anticipazioni USA: Delon De Metz è il nuovo Zende Forrester DominguezDa quel momento in avanti, gli eventi della telenovela turca prenderanno una svolta decisamente inaspettata… Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Can e Sanem si mettono insieme Se avete letto in precedenza i post di anticipazioni del nostro sito, siete sicuramente a conoscenza del fatto che Sanem tenterà ad ogni costo di dimenticare Can, ciò perché si ... Leggi su tvsoap

