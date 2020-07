Cronaca di Roma. GDF sequestra 4 milioni a imprenditore (Di venerdì 10 luglio 2020) I Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito la confisca di aziende, immobili, un’imbarcazione e rapporti finanziari, per un valore complessivo di quasi 4 milioni di euro, nella disponibilita’ di un imprenditore con precedenti per evasione fiscale e bancarotta fraudolenta. Il provvedimento si pone a conclusione della vicenda giudiziaria nel corso della quale il Tribunale capitolino – Sezione Misure di Prevenzione ha disposto il sequestro – eseguito nel giugno 2016 – e la confisca di primo grado – operata nel febbraio 2018 – dei beni. La decisione e’ stata poi integralmente confermata dalla Corte di Appello di Roma ed e’ ora divenuta definitiva a seguito di pronunce della Corte di Cassazione. Gli approfondimenti investigativi sono ... Leggi su romadailynews

MediasetTgcom24 : Atterra a Roma dal Bangladesh, non rispetta la quarantena e viaggia in mezza Italia: era positivo… - Agenzia_Ansa : Viaggiava sul treno ed era positivo al #Covid-19, un uomo è stato fermato alla stazione Termini a #Roma. Tossiva e… - repubblica : Roma Termini, positivo con tosse e febbre fermato sul treno. Aveva viaggiato per cinque giorni - AngeloCiocca : RT @AngeloCiocca: In isolamento fiduciario PERCHE' POSITIVO AL #COVID una delle tante 'risorse' sale su un treno e decide, per giorni, di… - nonstop9981 : RT @AngeloCiocca: In isolamento fiduciario PERCHE' POSITIVO AL #COVID una delle tante 'risorse' sale su un treno e decide, per giorni, di… -