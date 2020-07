Costacurta sulle differenze tra Ancelotti e Gattuso: “Rino decide anche le mutande sotto i pantaloncini” (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo i sorteggi i Champions da Nyon negli studi di Sky si commentano i numeri del Napoli di Gattuso nel post lockdown considerando non solo la vittoria della Coppa Italia, ma anche i risultati che stanno arrivando in classifica e Costacurta ha spiegato la differenza tra le due gestioni Ancelotti e Gattuso «Rino ha probabilmente cacciato qualche urlo in più di Ancelotti dando indirizzi diversi. Carlo da molta importanza all’autogestione. L’ammutinamento del Napoli è stato il punto di non ritorno di questa stagione e lì Carlo ha permesso che la squadra si gestisse da sola, Rino questo non lo ha permesso, credo che abbia deciso tutto anche la misura della mutande sotto i pantaloni. Probabilmente sono ... Leggi su ilnapolista

Salvalentino86 : RT @napolista: Costacurta sulle differenze tra #Ancelotti e #Gattuso: “Rino decide anche le mutande sotto i pantaloncini” A Sky: «Probabil… - Sheva0007 : RT @napolista: Costacurta sulle differenze tra #Ancelotti e #Gattuso: “Rino decide anche le mutande sotto i pantaloncini” A Sky: «Probabil… - napolista : Costacurta sulle differenze tra #Ancelotti e #Gattuso: “Rino decide anche le mutande sotto i pantaloncini” A Sky:… - Andamico : @Agenzia_Ansa @SerieA Diciamo che avendo sede a Milano, i commentatori 'tecnici' di solito sono o ex interisti (com… - _fastfastfast : @cellini_luca Questo è stato bello. Lo Spot Sky con Del Piero e Costacurta sulle note di Morricone invece ridicolo ed irritante. -

Ultime Notizie dalla rete : Costacurta sulle Costacurta sulle differenze tra Ancelotti e Gattuso: "Rino decide anche le mutande sotto i pantaloncini" ilnapolista Martina Colombari compie 45 anni, compleanno in spiaggia

Sulla spiaggia di Riccione Martina Colombari festeggia il compleanno. La ex Miss Italia, diventata reginetta di bellezza a soli 16 anni, sposata dal 2004 con l’ex calciatore Alessandro Costacurta e ma ...

Champions League, oggi sorteggio Final Eight in diretta tv

Oggi, venerdì 10 luglio, dalle ore 11.55, all’Uefa Head Quarter di Nyon si terrà il sorteggio valido per la Final Eight della Uefa Champions League 2019 - 2020. L'evento sarà trasmesso in diretta in c ...

Sulla spiaggia di Riccione Martina Colombari festeggia il compleanno. La ex Miss Italia, diventata reginetta di bellezza a soli 16 anni, sposata dal 2004 con l’ex calciatore Alessandro Costacurta e ma ...Oggi, venerdì 10 luglio, dalle ore 11.55, all’Uefa Head Quarter di Nyon si terrà il sorteggio valido per la Final Eight della Uefa Champions League 2019 - 2020. L'evento sarà trasmesso in diretta in c ...