Coronavirus, l’Oms dopo la lettera dei 239 scienziati: «La trasmissione via aerosol al chiuso è possibile ma servono più studi» (Di venerdì 10 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (10 luglio)La trasmissione via aerosol del virus Sars-Cov-2 «non può essere esclusa», ma «servono più studi per investigare questa questione e capirne le implicazioni». A sostenerlo è l’Organizzazione mondiale della Sanità dopo che pochi giorni fa una lettera firmata da oltre 239 scienziati aveva invitato l’Oms a riconoscere il fatto che il virus potesse diffondersi anche per trasmissione aerea in ambienti chiusi. Quando qualcuno tossisce, parla o addirittura respira, invia piccole goccioline respiratorie nell’aria. La più piccola di queste goccioline può galleggiare per ore e trasportare il virus se la persona ... Leggi su open.online

