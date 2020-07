Coronavirus in Toscana: morto un uomo di 73 anni a Firenze, oggi 10 luglio. E 2 contagi (Di venerdì 10 luglio 2020) Un altro morto per Coronavirus, in Toscana, oggi 10 luglio. Mentre 2 sono i nuovi contagi, capaci di portare il totale da inizio pandemia a 10.316. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,09% e raggiungono quota 8.865 (l'85,9% dei casi totali) Leggi su firenzepost

