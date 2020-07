Chiellini: “Non vediamo l’ora che riparta la Champions. L’obiettivo è arrivare a Lisbona” (Di venerdì 10 luglio 2020) Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, parla così in collegamento con la diretta UEFA per i sorteggi di Champions League: “Non è stato facile rimanere in forma, soprattutto per i più anziani come me. La mattina mi svegliavo presto per potermi allenare due ore da solo. Dopo la colazione poi iniziava il vero allenamento: rincorrere mia figlia! A parte gli scherzi, il lato positivo è stato poter trascorrere tempo con la mia famiglia, dopo che negli ultimi 20 anni non avevo mai potuto. La stagione è ripartita col campionato, e non vediamo l’ora di ricominciare la Champions, provando ad arrivare a Lisbona. Prima però c’è l’obiettivo Serie A.” Foto: profilo Twitter personale Giorgio ... Leggi su alfredopedulla

forumJuventus : [CM] Juve indifesa: senza De Ligt riemergono tutti i problemi. Rugani un mistero da 3,5 milioni, Bonucci spaesato,… - juventusfc : #Sarri: «@Chiellini si sta allenando ma non è ancora a disposizione dello staff tecnico: la previsione sul rientro… - GiampieroGiglio : @Tyrian3 @mattscanna @Julio_Arnes @_Mdk7_ @moanadwells @zave @GianluigiO @davez182 @richi_one @tommasostio… - Costituzione12 : @NackaSkoglund89 Comunque si dice sempre che va dato spazio agli italiani, però diciamoci la verità: a parte qualch… - _giulsz : RT @JPeppp: Gli equilibri di spogliatoio sono importanti, e questo Sarri lo sa benissimo, però la titolarità di De Ligt non può essere mess… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini “Non “Gli ha fatto l'occhiolino” Non è l'Arena | Massimo Giletti nella bufera | il suo gesto Zazoom Blog