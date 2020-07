Cesare Mirabelli: "Conte si prende poteri che la Costituzione non gli dà" (Di venerdì 10 luglio 2020) Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale, già vicepresidente del Csm, analizza le criticità dell’eventuale prolungamento dello stato di emergenza fino alla fine dell’anno che il governo sta valutando proprio in questi giorni. Professore, premesso che al momento ragioniamo in astratto, la tutela del diritto alla salute e il timore di una seconda ondata di coronavirus giustificherebbero un’ulteriore compressione di sei mesi di libertà fondamentali quali lavoro, circolazione, iniziativa economica privata?Il rischio sanitario richiede una valutazione tecnica e non giuridica. Il nostro sistema costituzionale, a differenza di altri, non prevede la sospensione dei diritti fondamentali né l’attribuzione al governo di poteri straordinari che limitino quelli del ... Leggi su huffingtonpost

