Cervino dedica due aree pubbliche al prof. Valentino e al dottor Salerno (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCervino (Ce) – La giunta di Cervino, guidata dal sindaco Gennaro Piscitelli, con atto deliberativo, intitola due aree pubbliche del comune a due personaggi locali che hanno lasciato il segno. L’area parcheggio Via Aia del Re/Via Principe Umberto della frazione Messercola sarà intitolata alla memoria del prof. Filippo Valentino, sindaco di Cervino nel decennio 1965/75, l’area destinata a parcheggio angolo Via Nicolò Lettieri, Via Principe Umberto della frazione Messercola, alla memoria del dott. Claudio Salerno, medico condotto del comune di Cervino. “Si tratta di personaggi che, a vario titolo, hanno contribuito a far crescere Cervino – ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Cervino dedica Cervino dedica due aree pubbliche al prof. Valentino e al dottor Salerno anteprima24.it Cazzanelli, Ratti e Della Bordella aprono una nuova via sul Pilastro Rosso del Brouillard

Aosta - Si chiama Incroyable ed è stata aperta e liberata dalla cordata formata da Matteo Della Bordella, François Cazzanelli e Francesco Ratti, a cui si è aggiunto Isaie Maquignaz. Otto tiri, per uno ...

Un’estate italiana tra la natura della Valle d’Aosta

Quest’anno, i giorni intorno al 14 luglio saranno tutti dedicati a ricordare quella impresa con la “Settimana del Cervino”; sabato 18 luglio, a Cervinia, alle 21, l’alpinista e guida alpina valdostano ...

Aosta - Si chiama Incroyable ed è stata aperta e liberata dalla cordata formata da Matteo Della Bordella, François Cazzanelli e Francesco Ratti, a cui si è aggiunto Isaie Maquignaz. Otto tiri, per uno ...Quest’anno, i giorni intorno al 14 luglio saranno tutti dedicati a ricordare quella impresa con la “Settimana del Cervino”; sabato 18 luglio, a Cervinia, alle 21, l’alpinista e guida alpina valdostano ...