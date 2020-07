Capri e Anacapri, patto per lo sviluppo economico dell’isola (Di venerdì 10 luglio 2020) di Massimo Cerrotta Un Convegno post Covid-19 per presentare un Sistema Isola di Capri: questa l’idea congiunta delle due Amministrazioni Comunali di Capri ed AnaCapri. “La pandemia globale da Covid-19, ultima di una serie di crisi di diversa natura che hanno prodotto sconvolgimenti significativi sulle nostre vite e sul nostro lavoro, ci impone di affrontare il futuro della nostra isola con spirito solidale, unità d’intenti e consapevolezza solida di ciò che eravamo e di ciò che saremo” così dichiarano le Amministrazioni isolane in un comunicato congiunto diffuso sui rispettivi canali ufficiali. “L’idea che unisce le due Amministrazioni è pertanto quella di avviare un confronto serrato con tutte le categorie sociali ed economiche per capire e condividere un progetto ... Leggi su ildenaro

Turismo - ad Anacapri riapre l'itinerario in seggiovia "La Canzone del Cielo"

Arrivano le Borse di lavoro - sospiro di sollievo per gli stagionali di Anacapri
di Massimo Cerrotta Cura del territorio e rilancio turistico: nella Fase 3 Arrivano ad Anacapri le Borse - lavoro a sostegno dei lavoratori stagionali rimasti disoccupati dopo le mancate riaperture e riassunzioni dovute all'emergenza Covid-19.

Eventi - luci su Villa San Michele ad Anacapri : appuntamento on line
di Kaire Arte di Maria Carla Tartarone Realfonzo Ad Anacapri, la Villa San Michele, circondata da parchi e giardini, abbastanza vicina all'abitato, ci ricorda l'amore per i nostri luoghi da cui molti stranieri nel passato furono attratti tanto da ...

Un Convegno post Covid-19 per presentare un Sistema Isola di Capri: questa l’idea congiunta delle due Amministrazioni Comunali di Capri ed Anacapri. “La pandemia globale da Covid-19, ultima di una ser ...

Riapre la Canzone del Cielo, Anacapri ritrova il mitico punto di ristoro sulla cima di Monte Solaro

Con la riapertura della Canzone del Cielo, Anacapri ritrova una delle sue principali perle turistiche. Il mitico punto di ristoro appollaiato sulla cima di Monte Solaro, luogo di culto frequentato sin ...

Un Convegno post Covid-19 per presentare un Sistema Isola di Capri: questa l’idea congiunta delle due Amministrazioni Comunali di Capri ed Anacapri. “La pandemia globale da Covid-19, ultima di una ser ...Con la riapertura della Canzone del Cielo, Anacapri ritrova una delle sue principali perle turistiche. Il mitico punto di ristoro appollaiato sulla cima di Monte Solaro, luogo di culto frequentato sin ...