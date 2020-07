Bordoni-Toti: disagi per ciclabile su via Tuscolana (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma – “Mobilita’ insostenibile, la pista ciclabile in via Tuscolana si mangia gran parte della carreggiata riducendo cosi’ il passaggio dei mezzi ad una stretta corsia. Mentre i cittadini aspettano dal Comune contributi e facilitazioni quelle che arrivano sono solo brutte sorprese. È il caso del tratto della nuova pista ciclabile disegnata tra la salita porta Furba e il ponticello di ferro nei pressi della stazione di P.zza Ragusa dove il consigliere Sandro Toti della Lega Salvini-Premier nel Municipio VII ha raccolto le proteste dei residenti infuriati: ‘A causa della successione di marciapiede pedonale, pista ciclabile e parcheggio auto, lo spazio della carreggiata e’ cosi’ esiguo da dare un insolito effetto visivo; le macchine in sosta regolare ... Leggi su romadailynews

