A Cittadella 91 persone in quarantena dopo un matrimonio: padre della sposa positivo (Di venerdì 10 luglio 2020) Qualcuno oggi lo descrive come un “matrimonio con coronavirus” dopo le notizie che sono arrivate dalla provincia di Padova. Non è la prima volta che succede ma a quanto pare, gli sposi continuano a voler festeggiare senza rimandare il giorno che tanto hanno sognato. E in alcuni casi, le conseguenze non sono molto piacevoli, soprattutto per gli inviati. Ben 91 le persone che dovranno stare in quarantena dopo aver partecipato a un matrimonio a Cittadella. Poche ore dopo le nozze infatti, il padre della sposa, secondo quanto riferiscono i media veneti, avrebbe accusato un malessere e, una volta fatti i test, sarebbe risultato positivo al coronavirus. ... Leggi su ultimenotizieflash

