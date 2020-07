Virus, dimessi con licenza di infettare: in Romania oltre 600 positivi lasciano gli ospedali (Di giovedì 9 luglio 2020) Al tempo del coronaVirus accade di tutto. Persino che più di 600 persone risultate positive al Covid-19 lascino indisturbati gli ospedali approfittando di un vuoto legislativo. Non siamo in Italia, dove di tali “vuoti” beneficiano spesso i detenuti, ma in Romania. A rendere noto l’incredibile caso, il ministro della Sanità, Nelu Tataru. E proprio nel giorno in cui il Paese ha registrato un aumento record dei nuovi casi, con 614 contagi in 24 ore. In totale, ha detto, ammontano a 624 i «pazienti che hanno chiesto di tornare a casa». E che ora rischiano di trasmettere il Virus dal momento che le autorità non dispongono più di alcun mezzo per costringerli all’isolamento. Sentenza della Corte Costituzionale crea vuoto legislativo Alla base di ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Virus, dimessi con licenza di infettare: in Romania oltre 600 positivi lasciano gli ospedali - ChiaraBaldi86 : Gallera: “Buone notizie per il calo dei ricoveri (-10) e con un positivo '- 5' sulle terapie intensive. Buone notiz… -