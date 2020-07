Udinese, Gotti: “Imparata la lezione contro il Genoa. Ora noi più sereni” (Di giovedì 9 luglio 2020) L'Udinese travolge nettamente la Spal con un rotondo 3-0. Il successo esterno avvicina sensibilmente i friulani alla salvezza. Il tecnico dei bianconeri Luca Gotti analizza la prestazione dei suoi uomini nel post partita.caption id="attachment 989373" align="alignnone" width="1024" Stefano Okaka. Udinese (Getty Images)/captionLE PAROLE DI GottiLuca Gotti si sofferma sulla gara dei suoi uomini, vincitori sul campo della Spal in conferenza stampa: "Quello che è successo contro il Genoa ci è servito. Nella nostra situazione sono tre punti pesanti e ci permettono di affrontare domenica la Sampdoria e le altre sfide che verranno con una serenità diversa". Udinese, Gotti: “Imparata la lezione ... Leggi su itasportpress

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha commentato in conferenza stampa la vittoria conquistata contro la Spal. «Quello che è successo contro il Genoa ci è servito. Nella nostra situazione sono tre pu ...Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro la SPAL. I friulani hanno vinto con facilità per 0-3, conquistando tre punti fondamentali. Queste le p ...