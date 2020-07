Transahariana scavalca l’Atlante: Nigeria più vicina (Di giovedì 9 luglio 2020) La Transahariana scavalca l’Atlante e la Nigeria ora è più vicina: il nuovo corridoio permetterà di risparmiare 11 giorni nel trasporto delle merci Appena sette chilometri, ma decisivi, per collegare non solo nord e sud dell’Algeria ma anche Mediterraneo e Golfo di Guinea: è stata presentata in questi termini la consegna dell’ultimo tratto di autostrada… L'articolo Transahariana scavalca l’Atlante: Nigeria più vicina Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

