Traffico Roma del 09-07-2020 ore 19:00 (Di giovedì 9 luglio 2020) Luceverde Roma ben ritrovate l’ascolto in studio Daniele guerrisi sul raccordo in carreggiata interna code per incidente tra le uscite Cassia e Flaminia più avanti altre cose per il treno da Tiburtina sino alla Prenestina rallentamenti e code per incidente anche in carreggiata esterna dal bivio con la Roma L’Aquila Sino all’uscita per la via Tiburtina poi code per il Traffico a tratti dalla Ponti alla diramazione di Roma Sud a Montesacro lavori in corso sulla Nomentana altezza via Montasio si viaggia su carreggiata ridotta inevitabili incolonnamenti tra Piazza Sempione via Zanardini entrambi i sensi di marcia sulla tangenziale verso San Giovanni rallentamenti e code per il Traffico dalla via Nomentana alla bivio per la Roma L’Aquila e poi a seguire tra ... Leggi su romadailynews

Lavori raccordo Perugia-Bettolle nel fine settimana riapre il tratto Prepo-Piscille

Avanzano i lavori di risanamento profondo della pavimentazione avviati da Anas (Gruppo FS italiane) sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle. Gli interventi consistono nella rimozione totale della v ...

Pontina, incendio di sterpaglie al confine tra Roma e Latina

Sulla Pontina si è venuto a creare un incendio tra il km 36 e il km 38, ossia al confine tra la Provincia di Roma e quella di Latina. Alcune squadre dei Vigili del Fuoco sono dovute intervenire urgent ...

