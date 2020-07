The Sims Spark'd è l'inaspettato reality show dedicato a The Sims (Di giovedì 9 luglio 2020) Electronic Arts, in collaborazione con ELEAGUE, il brand di intrattenimento sportivo esport di Turner Sports, e con Buzzfeed Multiplayer, ha annunciato oggi un reality show a eliminazione unico nel suo genere, incentrato sul famoso franchise di simulazione di vita EA, The Sims. Tutti i dettagli di The Sims Spark'd nel comunicato ufficiale.Sin dalla sua nascita nel 2000, The Sims ha ridefinito il concetto di giocatore, permettendo ai suoi fan di creare e controllare personaggi in un mondo virtuale, dove possono esprimere se stessi in maniera autentica. The Sims Spark'd ridefinisce il genere del reality competition portando creatività, narrazione e senso di ... Leggi su eurogamer

myreviews_it : EA presenta The Sims Spark’d, un reality ispirato alla simulazione creata da Maxis - - minvdipity : Ho gli occhi rossissimi, questo è l'effetto che fa The sims sulle persone - dan_aferreir : @viicsp SIMMMMM ESSA ABERTURA É 100% THE SIMS ENERGY ???? - MilczCarol : Vai ter Coronavirus no The Sims 5 HAHAHAHAHA - surrealistangel : quasi quasi riscarico the sims -

Ultime Notizie dalla rete : The Sims The Sims 4: disponibile in offerta su Steam scontato del 50% iCrewPlay.com Stings, ora è mercato stranieri: il nome più caldo è James

Il ds Casalvieri punta forte sull’ex Agrigento, attenzione anche a Stephens e Sims. Ufficiale il macedone Mirkovski (giocherà nel Sesa), vicino il rinnovo di Infante MANTOVA. Prende quota il mercato d ...

The Sims Spark’d è il reality show di The Sims

Electronic Arts e TBS hanno oggi annunciato che la nota serie videoludica The Sims diventerà una serie TV, per la precisione un reality show, con The Sims Spark’d, dove i migliori giocatori di The Sim ...

Il ds Casalvieri punta forte sull’ex Agrigento, attenzione anche a Stephens e Sims. Ufficiale il macedone Mirkovski (giocherà nel Sesa), vicino il rinnovo di Infante MANTOVA. Prende quota il mercato d ...Electronic Arts e TBS hanno oggi annunciato che la nota serie videoludica The Sims diventerà una serie TV, per la precisione un reality show, con The Sims Spark’d, dove i migliori giocatori di The Sim ...