The Crown 6 si farà, smentita la decisione di chiudere con la quinta stagione (Di giovedì 9 luglio 2020) Può dirsi senz'altro la sorpresa del giorno: The Crown 6 si farà. A poco più di cinque mesi dalla conferma che la quinta stagione sarebbe stata l'ultima, Netflix comunica di voler procedere con il viaggio della serie fra le vite della famiglia reale britannica. Il motivo di questo cambio di rotta è da imputare al desiderio del creatore e sceneggiatore Peter Morgan di rendere giustizia alla ricchezza e alla complessità della storia. The Crown 6 proseguirà il racconto fino ai primi anni Duemila, ma sarà – questa volta pare scontato – l'ultima stagione della serie. Quando abbiamo cominciato a discutere le storyline per la quinta stagione abbiamo capito abbastanza in fretta che per rendere giustizia alla ... Leggi su optimagazine

