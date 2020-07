Temptation Island, l’addio inaspettato: l’ira del web (Di venerdì 10 luglio 2020) A Temptation Island c’è una coppia che è a i ferri corti, il falò di confronto stupisce tutti, i due sono pronti all’addio? Il web si divide. Fonte: Instagram @filippobiscigliaUna puntata davvero scoppiettante quella in onda oggi di Temptation Island Vip, il reality delle coppie è molto discusso, al punto che un noto critico televisivo si è scagliato contro Maria De Filippi, Queen Mary è infatti la produttrice del programma. Le indiscrezioni della settimana non sono state molto rosee, al punto che ha iniziato a circolare la voce su un ipotetico nuovo ingresso nel reality più caldo dell’estate. Addio a Temptation Island? Fonte: Instagram @TemptationIsland ... Leggi su chenews

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - fairygoogiee : Prima a Temptation Island Antonella Elia ha detto durante la prova costume dei tipi 'Eh ma per avere 20 deve essere… - matiiesp : Ormai aspetto con più ansia Temptation Island che The 100???? - lapapessaregna : #circozzi Martina se continua a broccolare anche con i muri il prossimo anno la vedo a temptation island. Ma non c… - jimin_gif_pics : RT @oppositeoff: Comunque le tentatrici di Temptation Island hanno molte cose da insegnarmi, tipo come si fa a corteggiare un uomo che sbag… -