Temptation Island, la decisione shock di Annamaria (Di giovedì 9 luglio 2020) Temptation Island, la decisione shock di Annamaria: dopo aver visto i video del fidanzato Antonio con la tentatrice Ilaria, la 43enne ha fatto una scelta inaspettata. L’esperienza di Annamaria e Antonio a Temptation Island non è iniziata benissimo: lui sembra trovarsi in perfetta sintonia con la tentatrice Ilaria, con cui passa la maggior parte del … L'articolo Temptation Island, la decisione shock di Annamaria è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - ichooseharrys : a temptation island è partita la versione italiana di don’t dream it’s over e immediatamente ho pensato a naya. non… - filobeige : RT @Almola_S: Una delle cose che mi ammazzano di più di Temptation Island è che nei sottotitoli gli aggiustano la consecutio temporum - its_a_sciglio : RT @vvogueharry: ma quanta falsità ci puo essere in una sola persona? temptation island lo prova #TempationIsland #temptationisland - vvogueharry : ma quanta falsità ci puo essere in una sola persona? temptation island lo prova #TempationIsland #temptationisland -