‘Temptation Island 7’, Sofia Calesso si presenta al falò richiesto dal fidanzato Alessandro Medici e i due escono insieme dal programma! (Di venerdì 10 luglio 2020) Il primo falò di confronto finale della settima edizione di Temptation Island – a una settimana esatta dall’inizio del reality- ha coinvolto Sofia Calesso e Alessandro Medici, ed è stato proprio quest’ultimo a richiederlo dopo aver visto la fidanzata negare di averlo tradito durante la loro relazione. I due fanno coppia da circa 4 anni e mezzo ed è tutto andato a gonfie vele fino a quando Alessandro ha scoperto che Sofia aveva una relazione con un altro uomo da 6 mesi; ed è stato proprio questo il motivo per cui hanno deciso di partecipare a Temptation Island e in particolar modo per permettere alla Calesso di dimostrare ad Alessandro che può tornare a fidarsi di ... Leggi su isaechia

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - fanpage : #TemptationIsland 2020, Valeria e Ciavy sempre più in crisi: lei è tentata da Alessandro - _v4lee_ : Sono tornata ora a casa e mi sono persa Temptation Island ?? #Tiziaparty - biandshygirl : RT @ur4m4ki: Ma quindi gli unici a non vedere Temptation Island siamo io, me e me stesso? - Night_Moonrose : RT @ilydm_: MANILA FACENDO COSÌ STAI PERDENDO UNO DEGLI UOMINI PIÙ INTELLIGENTI E CARISMATICI DI TUTTA L'EDIZIONE DI TEMPTATION ISLAND. #Te… -

