Sky - Osimhen, manca ancora fumata bianca: la strategia del Napoli è chiara (Di giovedì 9 luglio 2020) Nel suo editoriale per TMW il giornalista Sky Luca Marchetti ha così parlato della trattativa per Osimhen: "Il suo viaggio in Campania, l'incontro con il presidente, la visita della città è stato molto importante. Leggi su tuttonapoli

claudioruss : Gattuso: 'Milik? Difficile trovare di meglio per noi. Quando un calciatore pensa che sia finito un ciclo o vuole ca… - carmine32495506 : @napolista Sky e una merda se su osimhen ci fosse stato la Juve avrebbero detto che il calciatore pensa solo ai bia… - napolista : Marchetti: 'Su Osimhen c'è soprattutto il Napoli. Lozano va aspettato' Il giornalista di Sky Sport a Radio Marte: '… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SKY – Osimhen al Napoli, ci vorrà tempo ma la strada è tracciata: SKY –… - napolipiucom : #napoli Sky – Ottimismo per Osimhen al Napoli: “La strada è tracciata”: Calciomercato… -