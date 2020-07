Simeone sogna l’Atletico Madrid: “Voglio giocarci, con o senza mio padre” (Di giovedì 9 luglio 2020) Lo aveva già detto in passato, ammettendo un certo interesse per la squadra allenata da suo padre, ma questa volta Giovanni Simeone non fa giri di parole e confessa di voler giocare, un giorno, con l'Atletico Madrid. L'attaccante del Cagliari ha partecipato ad una diretta di ESPN Redes insieme agli altri figli dell’attuale tecnico Colchoneros affrontando diversi temi legati al passato e al futuro nel mondo del pallone.Simeone: "Voglio giocare nell'Atletico Madrid"caption id="attachment 885515" align="alignnone" width="594" Cagliari Simeone Oliva (getty images)/caption"Vorrei giocare nell'Altetico Madrid. Lo voglio più di ogni altra cosa perché è in un club dove ho sempre voluto andare da ragazzo". Queste le parole di Giovanni Simeone ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Simeone sogna l'Atletico Madrid: 'Voglio giocarci, con o senza mio padre' - -

Ultime Notizie dalla rete : Simeone sogna Simeone sogna l’Atletico Madrid: “Voglio giocarci, con o senza mio padre” ItaSportPress Cagliari, quattro gare alla portata per coltivare il sogno Europa

Maurizio Pistocchi non ci sta e dice la sua sul goal annullato a Giovanni Simeone durante le prime battute di Cagliari-Atalanta. (Calcio Casteddu) ...

Probabili formazioni di Cagliari Atalanta

Le ultime dal campo: i titolari del Cagliari secondo Fantacalcio. CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Carboni, Lykogiannis; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Ionita; Simeone, João Pedro. Le ultime d ...

Maurizio Pistocchi non ci sta e dice la sua sul goal annullato a Giovanni Simeone durante le prime battute di Cagliari-Atalanta. (Calcio Casteddu) ...Le ultime dal campo: i titolari del Cagliari secondo Fantacalcio. CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Carboni, Lykogiannis; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Ionita; Simeone, João Pedro. Le ultime d ...