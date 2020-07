Scuola, gradone 3-8 anche per gli immessi in ruolo dopo 2011 (Di giovedì 9 luglio 2020) (Teleborsa) – Confermato il gradone stipendiale 3-8 anni anche ai docenti immessi in ruolo dopo il 1° settembre 2011 con almeno un anno di servizio a termine precedente. L’ultima conferma, in ordine di tempo, arriva dal Tribunale del Lavoro di Cremona la conferma della validità delle tesi sostenute da Anief sul diritto dei docenti immessi in ruolo dopo il 2011, ma con almeno un anno di precariato, all’applicazione della “clausola di salvaguardia” che riconosce il mantenimento del gradone stipendiale 3-8 anni. “La contrattazione economica del 2011 – spiega il presidente Anief Marcello Pacifico – discrimina palesemente i precari e ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Scuola gradone Scuola, gradone 3-8 anche per gli immessi in ruolo dopo 2011 Teleborsa Scuola, gradone 3-8 anche per gli immessi in ruolo dopo 2011

(Teleborsa) - Confermato il gradone stipendiale 3-8 anni anche ai docenti immessi ... noi ci faremo portavoce in contrattazione dei diritti di tutti i lavoratori della scuola che ancora risultano ...

Gradone stipendio 3-8 anche per gli immessi in ruolo post 2011: altra vittoria Anief

Anief – I tribunali del lavoro continuano a dare piena ragione alle tesi patrocinate dall’Anief e applicano il previgente gradone stipendiale 3-8 anni ... dei diritti di tutti i lavoratori della ...

(Teleborsa) - Confermato il gradone stipendiale 3-8 anni anche ai docenti immessi ... noi ci faremo portavoce in contrattazione dei diritti di tutti i lavoratori della scuola che ancora risultano ...Anief – I tribunali del lavoro continuano a dare piena ragione alle tesi patrocinate dall’Anief e applicano il previgente gradone stipendiale 3-8 anni ... dei diritti di tutti i lavoratori della ...