Roma, lavora per 10 anni a contatto con l’amianto in un deposito Cotral e muore di tumore: la società condannata al risarcimento (Di giovedì 9 luglio 2020) Dopo anni di battaglie, all’interno e fuori le aule dei Tribunali, per i legali delle famiglie delle vittime dell’amianto sono arrivate due rilevanti sentenze, entrambe pronunciate dal Tribunale civile di Roma. Con la prima, il Giudice della II Sezione Civile, Alessandra Imposimato, ha condannato il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni a favore dei familiari del Sottufficiale V.L. di Montopoli di Sabina, deceduto a 65 anni il 29 maggio del 2009 per mesotelioma pleurico (diagnosticatogli nel 2007), patologia asbesto correlata contratta a seguito del servizio prestato dal luglio del 1961 al settembre del 1987 con mansione di motorista all’interno di molte unità navali. I familiari, assistiti dall’Avv. Ezio Bonanni, Presidente ... Leggi su ilcorrieredellacitta

(ANSA) – ROMA, 09 LUG – Nelle tasche dei lavoratori dipendenti che, a causa del COVID – 19, sono stati posti in cassa integrazione nei mesi di aprile e maggio mancano 4,8 miliardi di euro.

