Roma, gli sottraggono l’appartamento e poi costringono padre e figlio a mendicare: denunciata coppia diabolica (Di giovedì 9 luglio 2020) Grazie alla conoscenza del territorio e all’intuito del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ponzano Romano, padre e figlio Romani sono rientrati in possesso di un appartamento ad Acilia, assegnatogli per indigenza dal Comune di Roma, dopo averlo liberato da una famiglia che con raggiri glielo aveva sottratto illegittimamente. Ad agosto 2019 i Carabinieri della Stazione di Ponzano Romano avevano controllato in strada due soggetti, giunti da poco a Filacciano, altro comune della giurisdizione della Stazione Carabinieri di Ponzano. I due, padre e figlio, in evidente condizione di indigenza, avevano trovato rifugio in una piccola abitazione ed erano stati osservati in più occasioni a mendicare. Dopo averli ... Leggi su ilcorrieredellacitta

petergomezblog : #Camorra a #Roma, smatellato il clan Senese: il boss inviava pizzini dal carcere. Ai domiciliari (per usura) anche… - stanzaselvaggia : Sono a Roma. C’è chi dice che sia bellissima senza turisti. A me sembra monca. Mi mancano i turisti seduti ai tavol… - ilfoglio_it : Come ogni giovedì nel Foglio in edicola ci sono GranMIlano e RomaCapoccia due pagine a cura di @maurizio_crippa e… - ValterSaporiti : @OfficialASRoma In questi momenti gli uomini veri tirano fuori gli attributi e non pensano ai soldi. Vergognoso que… - Tv3Blog : Chiude la puntata quotidiana di @Unomattina estate, intensa condotta da @AleBaracchini e #barbaracapponi tra gli ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma gli Stadio della Roma, gli atti sono ok ma il via libera per la votazione slitta a lunedì Il Tempo Lega sondaggio: tra i leghisti Zaia batte Salvini. Molinari supera Giorgetti

Di poco. Di pochissimo. Ma Luca Zaia, il Governatore del Veneto che al 99,99% verrà riconfermato alle elezioni regionali del 20-21 settembre, batte Matteo Salvini come gradimento tra gli elettori dell ...

Calciomercato Milan – Rangnick rilancia il Diavolo: ecco tutti i nomi

Non c’è però solo Tonali. Rangnick, infatti, ha dato l’ok anche ad altri due colpi importanti. Patrick Schick della Roma e Milot Rashica, centrocampista offensivo del Werder Brema. I giallorossi erano ...

Di poco. Di pochissimo. Ma Luca Zaia, il Governatore del Veneto che al 99,99% verrà riconfermato alle elezioni regionali del 20-21 settembre, batte Matteo Salvini come gradimento tra gli elettori dell ...Non c’è però solo Tonali. Rangnick, infatti, ha dato l’ok anche ad altri due colpi importanti. Patrick Schick della Roma e Milot Rashica, centrocampista offensivo del Werder Brema. I giallorossi erano ...