Revoca o controllo pubblico: cosa decide oggi il governo su Autostrade (Di giovedì 9 luglio 2020) Dopo un tira e molla durato due anni e una serie di penultimatum il governo Conte oggi decide sul dossier Autostrade. Sul tavolo ci sono due opzioni: la Revoca o il controllo pubblico. E l’ironia della sorte è che la spinta decisiva sulla questione è stata data dall’atto dovuto della gestione del Ponte di Genovariaffidata ad ASPI. Sulla quale però potrebbero arrivare ancora novità. Revoca o controllo pubblico: cosa decide oggi il governo su Autostrade Riepiloghiamo i termini della questione: dopo il dramma del ponte Morandi, la Revoca totale della concessione dello Stato ad ... Leggi su nextquotidiano

La sentenza della Consulta fa pendere la bilancia dalla parte dell’esecutivo che ora ha un argomento in più per decidere come risolvere la questione della concessione. Resta però il rischio di un cont ...DALL’INVIATO A MADRID. L’imbarazzo è evidente, da come abbassa lo sguardo, da come cerca le parole giuste per trattenersi e non dire quello che davvero pensa sull’infinita trattativa con Autostrade: « ...