Residuo fiscale: la Lombardia trascina il sud (che lo attacca) (Di giovedì 9 luglio 2020) Tasse e tributi versate allo Stato da imprese e cittadini di ogni Regione dovrebbero tradursi sempre in servizi e investimenti in maniera omogenea e proporzionale. La differenza tra quanto un territorio versa allo Stato e quanto ne riceve sotto forma di servizi si chiama Residuo fiscale e in Italia ci sono grandissime differenza tra le Regioni e analizzando i numeri ci si accorge che il divario nord e sud esiste anche a livello fiscale e che ancora una volta è la Lombardia a essere la locomotiva del Paese: i lombardi, infatti, vantano un Residuo fiscale a loro sfavore di 54 miliardi di euro. I dati più recenti in merito sono del 2016 e arrivano da una ricerca di Euopolis. Il Residuo fiscale lombardo è da record ed evidenzia come ... Leggi su panorama

donatellabc : @DiegoA20_17_38 @FioriFlavio @LuisaCMoon @Lacasespoglia @sbonaccini ok se hai ragione parliamo del residuo fiscale,… - meprohibeat : @Aguy65338248 @Thecido3 @suburban71 @fattoquotidiano @enricofierro1 100 miliardi di residuo fiscale quindi vi vanno… - albiz94 : Fa abbastanza ridere che dopo decenni di residuo fiscale donato al resto del paese ora le regioni del sud abbiano i… - BalleriniMauro : @Valerush6 @Acaiulo @AleGuerani Quindi i 54 miliardi di residuo fiscale secondo lei sono balle? - federicomntv : @SkyTG24 Consiglio ai locresi di evitare di venire a curarsi nei nostri ospedali polentoni, sia mai che respirino a… -

Ultime Notizie dalla rete : Residuo fiscale Residuo fiscale: la Lombardia trascina il sud (che lo attacca) Panorama