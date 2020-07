Regionali, Sommese (22.000 voti) molla Caldoro, il figlio Giuseppe con De Luca (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCresce a dismisura la coalizione che sostiene il presidente uscente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. A quanto apprende Anteprima24.it, è in via di definizione la candidatura di Giuseppe Sommese alle prossime Regionali. Giuseppe è il figlio di Pasquale Sommese, consigliere regionale uscente, eletto 5 anni fa con Ncd, a sostegno di Stefano Caldoro: ottenne la bellezza di 22.000 voti. Peppe Sommese, 26 anni, laureato in giurisprudenza, guiderà nella circoscrizione di Napoli una lista ispirata ai valori moderati e del cattolicesimo liberale. L'articolo Regionali, Sommese (22.000 ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Sommese Regionali, Mocerino e Sommese verso De Luca anteprima24.it Forza Italia vuole Berlusconi capolista. Caldoro: verrà a Napoli

«Berlusconi candidato capolista alle elezioni regionali in Campania». Se ne sta discutendo. Al momento, tuttavia, è più una forte suggestione che una mezza certezza. Che, però, solletica parecchi in F ...

Somma Vesuviana, archiviata l’indagine sul maresciallo Raimondo Semprevivo

I veleni sulla campagna elettorale 2017 provocarono molte cose: il ritiro del candidato Pd Giuseppe Bianco, il ritiro della lista democrat, il comunicato con il quale il consigliere regionale Carmine ...

«Berlusconi candidato capolista alle elezioni regionali in Campania». Se ne sta discutendo. Al momento, tuttavia, è più una forte suggestione che una mezza certezza. Che, però, solletica parecchi in F ...I veleni sulla campagna elettorale 2017 provocarono molte cose: il ritiro del candidato Pd Giuseppe Bianco, il ritiro della lista democrat, il comunicato con il quale il consigliere regionale Carmine ...