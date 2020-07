Prodi apre a Berlusconi nel governo: “Non è più un tabù”. Scompiglio nel centrodestra (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma, 9 lug – Ci risiamo, più aumentano le tensioni nella maggioranza giallofucsia – Autostrade, Mes e chi più ne ha più ne metta – e si rischia una spaccatura insanabile tra M5S e il resto dell’alleanza di governo, più tornano in auge le grandi intese con Forza Italia in soccorso di Conte e del Pd. Uno scenario osceno che però non scompone minimamente Romano Prodi, ultimo in ordine di tempo a proporre l’inciucio. Forza Italia potrebbe entrare nell’esecutivo dopo il sì al Mes, gli chiedono. “Il problema è che il governo abbia una maggioranza solida e che quindi possa prendere delle decisioni. O noi diamo una spinta o il Paese si arrotola su sé stesso. Non è certo un tabù, la vecchiaia porta la saggezza…“. ... Leggi su ilprimatonazionale

