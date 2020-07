Pierluigi Diaco, annuncio a sorpresa: la decisione drastica “per dare l’esempio” (Di giovedì 9 luglio 2020) Pierluigi Diaco è il mattatore dei pomeriggi di Raiuno. Tornato da poco in onda con ‘Io e Te’, in studio il conduttore si lascia spesso andare a litigi e frecciatine al veleno, ma forse è proprio per questo che piace al pubblico. Per il suo essere senza peli sulla lingua, sincero, spontaneo. Lo dicono i numeri che premiano il conduttore. A parte la sua trasmissione del mattino su Rtl ascoltata da milioni di persone ci sono quelli di ‘Io e Te’ su Raiuno. Anche se ora non c’è Maria De Filippi, Diaco si trova contro tutte le soap che vanno per la maggiore, da Beautiful a Una Vita. Episodi che registrano medie di 2,6 milioni circa con più del 18% di share. La media di spettatori che guarda ‘Io e Te’ è circa 1,3 milioni. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine

fanpage : Pierluigi Diaco 'smaschera' Mario Adinolfi #ioete - stanzaselvaggia : Pierluigi Diaco: le sue brutte intenzioni e la maleducazione. Ho scritto questo. - zazoomblog : È il punto di non ritorno. Ecco perché Pierluigi Diaco si è cancellato dai social - - #È #punto #ritorno.… - zazoomblog : È il punto di non ritorno. Ecco perché Pierluigi Diaco si è cancellato dai social - - #&Egrav… - blogtivvu : Pierluigi Diaco ha deciso di lasciare i social e lo annuncia su Twitter ??? ?? Le sue parole ti aspettano nelle nost… -