Omicidio nel napoletano, 18enne ucciso con 4 colpi di pistola (Di giovedì 9 luglio 2020) Nel napoletano, un 18enne è stato brutalmente ucciso con 4 colpi di arma da fuoco. Le indagini sono in corso, ma gli inquirenti hanno già fatto alcune scoperte sul luogo del delitto. A Casoria, vicino Napoli, nella serata di ieri si è verificato un brutale Omicidio. Un giovanissimo ragazzo di soli 18 anni è stato … L'articolo Omicidio nel napoletano, 18enne ucciso con 4 colpi di pistola proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

poliziadistato : Grazie a collaborazione tra #Scip e Polizia albanese estradato latitante accusato di omicidio volontario e lesioni… - NapoliToday : #Cronaca Agguato nel napoletano, ucciso il 18enne Antonio Giarnieri: è caccia ai killer - simo6608 : @liviovarriale @Wikileaks_Ita Non solo gli hanno ridato la concessione ma ..Autostrade per l'Italia aveva distribui… - DivinaCommediaQ : RT @sigma_tao: la divina commedia insegna se c'è un roberto c'è un batman egitto trust-R grotte=123456 von E=I Luigi Saraceni (Castro_villa… - Notiziedi_it : Omicidio nel Napoletano: 18enne freddato con quattro colpi, ferito uno dei suoi amici -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio nel

Il Mattino

In concorso con altri, è accusato dell’omicidio del giovane bracciante Hyso Telharaj ... e della sua storia si è occupata l’associazione Libera che l’anno scorso, nel ventennale della sua morte, aveva ...La Procura di RImini, dopo l’esposto dei familiari, ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo per capire le cause della ... rilievi della Capitaneria che ci indicano irregolarità nel fondale. I ...