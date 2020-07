Milan, Scaroni su Rangnick, dirittiv tv e questione stadio: “Sarà pronto nel 2024” (Di giovedì 9 luglio 2020) Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, si è concesso ad una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha affrontato numerosi temi riguardanti i rossoneri: dalla vittoria con la Juve al futuro in panchina passando per quello societario, la questione stadio e i diritti tv. Ecco alcuni passaggi. Milan-JUVE – “Sa che le dico? Quando ci si sveglia dopo aver vinto, si sta molto meglio. Con la Juve Un partitone memorabile, di quelli che ci ricorderemo per anni. Ho parlato con Pioli: gli ho fatto i complimenti, anche chi non ha giocato benissimo ha dato l’impressione di far parte di un team motivato che si diverte a giocare a calcio. Mi sembra che Pioli sia riuscito a creare una squadra vera”. Rangnick – “Perché puntare su di lui se ... Leggi su calcioweb.eu

