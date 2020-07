Mihajlovic contro Caressa: “Sembra Inter Channel”. Il web si schiera (Di giovedì 9 luglio 2020) Duro sfogo di Sinisa Mihajlovic contro Fabio Caressa, ieri sera dopo il post partita di Bologna-Sassuolo. Il tecnico serbo accusa: “Sembrava di vedere Inter Channel”. A Sinisa Mihajlovic non è andata giù ieri sera la sconfitta del suo Bologna contro il Sassuolo, ma il tecnico serbo ancor più del ko non ha digerito quanto avvenuto a Sky, negli studi della trasmissione Il Club, la scorsa domenica. Nel programma condotto da Fabio Caressa, secondo Mihajlovic, non si è riconosciuta la giusta importanza all’impresa dei felsinei, che nel pomeriggio avevano sconfitto l’Inter a San Siro. “Non si è mai parlato dei meriti del Bologna, sembrava Inter Channel“, ... Leggi su bloglive

